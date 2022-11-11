Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

12 ноября

Горизонтальный концерт-медитация этно-экспериментального проекта SAGE

Место проведения: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость. Время: 20:00.

SAGE - это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник (включая горловое и обертонное пение, русское традиционное пение), новые формы музыкального повествования и погружение в аутентичные жанры, прекрасная и глубокая по содержанию музыка, сила которой созвучна древним мистериям и действует ошеломляюще проникновенно. В Невесомости прозвучит программа из лучших космических, лирических и новых композиций из всех альбомов.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 1000 рублей. 18+

Мастер-класс «Настройте музыку»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Создадим композицию гуашью.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+

Премьера концертной программы «Имена на все времена. Бетховен. Брамс» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 18:00.

Бетховен и Брамс — участники золотого трио «Больших «Б» (Бах, Бетховен, Брамс). Композиторов, сформировавших лицо классической европейской музыки. Откроет программу Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор, он же Двойной концерт Иоганнеса Брамса. Это уникальное явление в музыке XIX века: оба солиста являются равноправными партнерами, более того, в отдельных частях виолончели отдано преимущество. Солисты: лауреаты международных конкурсов, артисты Санкт-Петербургской Академической Филармонии им. Д.Д. Шостаковича Дмитрий Еремин (виолончель) и Илья Козлов (скрипка).

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 до 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

13 ноября

Спектакль «Роман и Юлька»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

«Нет повести печальнее на свете», - так когда-то Уильям Шекспир писал о своей трагедии «Ромео и Джульетта». И, наверное, не думал, сколько отголосков получит история, которую он популяризировал.

Повесть Галины Щербаковой, произведшая в своё время большой фурор в нашей стране, один из них. По ней сняли фильм, потом автор написала пьесу. Её героев даже зовут почти по-шекспировски – Роман и Юлька. А история, произошедшая с ними, обычная… Впрочем, обычная ли?

В этом и попытались разобраться режиссёр и актёры. Они решили понять, что и почему в этой истории пошло не так. Почему любовь становится трагедией. А поможет им в этом авторитетный судья, который будет наделён широкими полномочиями и, возможно, вмешается в историю.

Приглашаем вас на трибуны, перед которыми развернётся действо, в зал суда и в театр.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Премьера концертной программы «Приключения Кота-Хвастуна» в исполнении дуэта баянистов Рината Валиева и Петра Мазурика

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Ты, конечно, удивлен: как же это — Кот и вдруг хвастается? Перед кем? И разве умеет он говорить, как мы с тобой? Представь себе — умеет!

А с виду он самый обыкновенный, только уж очень важно ходит, так высоко задирая голову, что и земли под собой не видит...

До сих пор мы знали разных котов из многих сказок. То ловкий Кот-рыболов, то хитрый и жадный Геркулес из «Приключений Пифа», то знаменитый Кот в сапогах из сказки Шарля Перро. Вот уж это был умный зверь! Всё он знал, всё умел, а иногда даже оказывался умнее людей и людоедов. Но все-таки даже Коту в сапогах далеко до нашего сегодняшнего знакомца! Кот-хвастун вряд ли бы стал тебе протягивать лапу, если бы узнал, что ты учишься, скажем, только в первом классе, — так он важничает!

Кроме Кота в музыкальной сказке ты познакомишься с хитрой и коварной Лисой, страшным серым Волком, веселыми зайчатами, болтливыми сороками... Ждём встречи!

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Фея осени»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Делаем куколку из шерсти для валяния.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+