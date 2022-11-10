В Сургуте подвели итоги дорожной кампании 2022 года

Дорожная кампания в 2022 году в Сургуте была сложной и многогранной. Город занимался ремонтом, капитальным ремонтом, латанием ям, уничтожением колейности, тротуарами, внутриквартальными проездами, новыми дорогами. Завершающим аккордом всей этой большой работы стало символическое и торжественное открытие части улицы Привокзальной. Все подробности о дорожной кампании этого сезона – в большом материале «НГ».

Для начала – немного статистики и общих данных. Всего на ремонт дорог в 2022 году в Сургуте ушел 861 миллион рублей. Из них 440 миллионов – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где 240 млн дал округ и около 200 млн – софинансирование муниципального бюджета. Под ремонт попали более 268 тысяч квадратных метров дорог протяженностью 19 километров, что заметно больше, чем в прошлом году – тогда было порядка 220 тысяч квадратных метров.

По нацпроекту «БКАД» ремонт прошел на шести участках площадью под 70 тысяч квадратных метров и протяженностью почти 5,8 километров: улица Быстринская,Югорский тракт (от ул. Энергетиков до ул. Мелик-Карамова),улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого), проспект Ленина (кольцо у памятника основателям Сургута), проспект Мира (от улицы Маяковского до улицы 30 лет Победы), улица Привокзальная (первая часть – от ул. Толстого до ул. Грибоедова, далее будет от Грибоедова до ул. Шидловского).

Из местного бюджета власти направили 39 млн рублей на ремонт улицы Мелик-Карамова (от Югорской до Щепеткина), ул. Щепеткина, ул. Рационализаторов (от Щепеткина до Инженерной). Всего – 2,2 км дорог площадью 28 тысяч квадратных метров.

Кроме того, город начал масштабную битву против колейности. За 193 млн рублей в течение сезона дорожники устранили эту явно доставшую наших автомобилистов беду на площади более 63 тысяч квадратных метров и протяженностью 8,2 километра.

Еще одна многолетняя проблема, серьезно волнующая жителей города – внутриквартальные проезды. В прошлом году в порядок привели шесть таких болезненных точек на карте, в 2022-м – уже десять. На эти цели администрация выделила 67 млн рублей, площадь ремонта составила 17,3 тысячи квадратных метров протяженностью 2,2 километра.

Как ни странно, дорожный ремонт – далеко не только для тех, кто ездит по дорогам, но и пешеходов. В 2022 году был построен новый тротуар вдоль Тюменского тракта от транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова до автобусной остановки у ТЦ «Аура». Площадь работ составила 1,6 тысячи квадратных метров, стоило это 7,6 млн рублей. В качестве дополнительной программы привели в порядок тротуар на улице Пушкина длиной 550 метров и на площади 2,3 тысячи квадратов, бюджет выделил на это 15,5 млн рублей.

Еще 70 млн рублей город направил на замену бетонных бортовых камней на гранитные аналоги. Это случилось на протяженности 7,8 километра. Под программу попали: улица Мелик-Карамова (от Югорской до Щепеткина), улица Щепеткина, улица Рационализаторов (от Щепеткина до Инженерной), улица Показаньева, кольцевая развязка в районе ТЦ «Ярославна», улица Профсоюзов (в районе пересечения с улицей 30 лет Победы), стоянка окружного кардиологического диспансера, проспект Пролетарский (от Геологической до Университетской).

Позитивную лепту в очередной раз внес Сургутнефтегаз. Компания в этом сезоне взяла на себя работу на площади 63 тысячи квадратных метров: проспект Ленина (от ул. Энтузиастов до ул. Профсоюзов), ул. Энтузиастов (от ул. Губкина до проспекта Ленина), проспект Мира (от проспекта Ленина до ул. Лермонтова), внутриквартальный проезд от проспекта Ленина, 61, до улицы Энтузиастов, 55, а также проезд между домами на проспекте Ленина, 74 и улицей Профсоюзов, 12. Кроме того, нефтяники отремонтировали дороги на СОТ «Старожил» и «Магистраль» и автостоянку в сквере «Памяти Чернобыльцам».

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев отметил, что администрации удалось сэкономить часть бюджета на ремонт, повысив эффективность использования денег, и благодаря этому удалось увеличить объемы по сравнению с изначальными планами на 2022 год. Например, улицу Щепеткина и тротуар на Пушкина удалось сделать именно благодаря экономии.

Директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута Валерий Ходжаев рассказал о своей части работы в этом году – в нее попали не только сами дороги, но и другие пункты программы. Например, специалисты дирекции занимались ямочным ремонтом, заменой и чисткой ограждений, установкой новых заборчиков – тех самых цинковых, которые прослужат дольше и при этом дешевле в эксплуатации. Пока город установил 5,5 тысяч погонных метров новых ограждений, за сезон были помыты от дорожной грязи 30,3 тысячи погонных метров заборов. Также в ходе кампании заменяли опоры освещения, ставили новые урны (пока их всего 300, но будет больше), а также привезли в город 12 новых остановочных павильонов, которые в течение ноября появятся на улицах.

Отдельный и важный пункт – устранение колейности. Распоряжение об этом (основанное на многолетнем запросе граждан) дал глава Андрей Филатов. В 2022 году под эту программу попало 70 тысяч квадратных метров дорог, и на следующий год есть планы по полному закрытию этого проблемного вопроса в Сургуте. Все будет зависеть от утверждения параметров бюджета на 2023 год – если депутаты поддержат (а они предварительно заявляют о готовности это сделать), то денег должно хватить на устранение всей колейности в городе.

Город также держит на контроле такой нюанс, как освещенность и в целом нормативное состояние дорог и тротуаров, ведущих к школам и детским садам. Как рассказывает Кирилл Киселев, специальная комиссия при департаменте городского хозяйства изучила все подходы ко всем образовательным учреждениям, и пришла к выводу, что в порядок нужно привести 64 участка. Из них 16 попали в кампанию этого года – восемь сделали за счет бюджета на ремонт дорог, восемь – по программе благоустройства придомовых территорий. Тут важно понимать приоритеты – если какой-нибудь разваленный межквартальный проезд ведет к школе или детскому саду, его шанс встать в начало очереди на ремонт существенно повышается.

В 2022 году количество отремонтированных городом внутриквартальных проездов увеличилось. Планы на 2023 год руководство департамента городского хозяйства не озвучивает, так как им предстоит пройти верификацию в думе Сургута. Но Кирилл Киселев подчеркнул, что шансы на увеличение количества ремонтируемых проездов есть, и они немаленькие. Плюс – эти процессы увязаны на ремонты дворов.

«Ремонт придомовой территории и внутриквартального проезда – связанные вещи. По поручению главы мы обязаны комплексно подходить к этой работе. Если делаем придомовую территорию – обращаем внимание на внутриквартальные проезды. Второй важный пункт – является ли этот проезд элементом подхода к учебному заведению. Если да – его балл растет. И третье – текущее состояние этой дороги. Некоторые проезды у нас в удовлетворительном состоянии, некоторые – в неудовлетворительном, а некоторые – просто в ужасающем. Мы знаем про все. И выбираем наиболее проблемные и наиболее отвечающие приведенным выше пунктам», – рассказал директор ДГХ.

К слову, выделение денег на подобные работы зависит и от того, насколько активно сургутяне исполняют свой гражданский долг по уплате имущественных налогов. Сейчас и до 1 декабря будет идти кампания по их сбору. Речь о налоге на имущество и землю, а также транспортном налоге. Первые два полностью идут в бюджет муниципалитета, последний – на 20 процентов (зато он формирует дорожный фонд, откуда в том числе финансируется ремонт и содержание трасс). Чем дисциплинированнее жители города заплатят эти налоги, тем больше ресурсов будет у города на решение местных вопросов, включая благоустройство, дороги, внутриквартальные проезды, урны, заборчики и все остальное.

Кстати о заборах. Новые оцинкованные ограждения, которые появились на некоторых улицах Сургута – предмет отдельного и детального обдумывания со стороны администрации города. Департамент городского хозяйства тщательно просчитывал разные варианты – от чугунных до пластиковых ограждений. К нынешним пришли, основываясь на нескольких преимуществах. Во-первых, они требуют куда меньше эксплуатационных расходов, чем все предыдущие – их не нужно перекрашивать, только мыть. Во-вторых, у них хороший запас прочности и гарантия от производителя – не менее пяти лет. В-третьих, они внешне эстетичны.

Ну и серьезный бонус – структура новых ограждений такова, что они совершенно не «замусоривают» город визуально. Это значит, что сквозь них водители хорошо видят пешеходов, а пешеходы – автомобили. А еще они не столь привлекают внимание в принципе, благодаря чему акцент внимания горожан будет смещаться от заборов, которые постоянно становятся предметом обсуждений, к другим элементам архитектуры Сургута.

Не совсем тема дорог, но важный элемент того, чем занималась дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса – новые урны. Пока их в городе поставили 300 штук. Если планы администрации на следующий год будут подтверждены в думе Сургута на уровне одобрения бюджета, то план на 2023 год – плюс еще не менее 500 новых урн на городских улицах.

Еще один существенный элемент дорожной инфраструктуры, который также требует внимания властей – остановочные павильоны. В течение ноября в Сургуте будут установлены 12 таких конструкций нового формата. Первые три уже готовы – на универмаге «Сургут», улице Показаньева и в поселке Юность. Остальные найдут свое место на Тюменском тракте (у ДИ «Нефтяник»), Сургутской филармонии, проспекте Мира и других центральных улицах города.

Как рассказывает замдиректора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса города Василий Голев, по заданию главы был проведен анализ первоочередных адресов, которые нуждаются либо в обновлении павильонов, либо в принципе в их установке – в Сургуте до сих пор есть места, где люди в любую погоду ждут автобусы под открытым небом. Когда адресный список был готов – начали закупать и монтировать новые остановки.

У них в очередной раз будет новый формат. Предыдущая генерация павильонов была своеобразной – она зачастую не имела четырехсторонней защиты от ветра и мороза, а также там были щели внизу, что создавало чрезвычайно удобный формат продувания ожидающих автобуса людей. Новые остановки выполнены из каленого стекла (если вдруг разобьется – никого не порежет), имеют четыре стены с дверью, а также достаточно «утоплены» к земле, чтобы не иметь злополучных щелей для ветра.

«По тем павильонам, которые не соответствуют требованиям времени, имеют плохой внешний вид или их просто не существует на остановке, к нам постоянно приходят обращения от жителей, а администрация введет соответствующий реестр, – рассказывает депутат думы Сургута Богдан Гужва. – Сейчас под замену или просто установку идут 12 павильонов, а еще в городе требуется порядка 45 остановок. Бывает, что новый район заселяется, и там люди начинают активно требовать остановки, так как им нужно ездить в другие части города. Депутаты фиксируют все эти обращения и вместе с администрацией определяют приоритеты, исходя из имеющихся в бюджете средств».

Один из существенных вопросов, которые интересуют наших читателей – как обстоят дела с техникой у дорожных компаний. Ведь там работают довольно дорогие, сложные и зачастую иностранные машины, которым требуются соответствующие комплектующие. Привезти их сегодня – далеко не так просто, как было до февраля этого года. Директор СГМУП «Дорремтех» Сергей Зенухин рассказал, что доставать детали для иностранной техники действительно стало значительно сложнее – с точки зрения что финансов, что логистики. «Раньше импортную деталь можно было купить в течение месяца. Сейчас на это уходит в среднем два с половиной месяца, бывает и до четырех месяцев, и до полугода, а некоторые комплектующие вообще пока невозможно достать. Но, думаю, скоро мы с этим справимся. На стоимости работ это пока не отражается, но влияет на финансовое состояние предприятия», – объяснил Зенухин.

Но проблема не только в комплектующих. По словам дорожников, куда серьезнее повлиять на их работу может ситуация на рынке материалов. В России дорожают такие базовые расходники, как щебень или битум. Поэтому многие компании уже сейчас активно закупаются на следующий сезон, потому что «ценник на них непредсказуемый».

Тем не менее, работа в этом году кипела, и в следующем так же будет. Финальным аккордом дорожной кампании 2022 года стало завершение первого этапа капремонта на улице Привокзальной. Процесс был непростым, с различными неожиданностями, требовавшими творческого подхода, но подрядчик – компания «ЮВиС» – справился.

Если говорить в целом, то ремонт Привокзальной идет в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность – 1,7 километра, площадь – 25 тысяч квадратных метров. В 2022 году выполнена первая часть дороги длиной 600 метров. Это капитальный ремонт, то есть строители не просто снимали старый асфальт, но и вытаскивали плиты, после чего заново делали всю дорогу. А помимо этого – еще ливневая канализация, замена бортовых камней, новые опоры освещения, установка пешеходного ограждения, собственно, тротуары с двух сторон дороги (с одной из них раньше для пешеходов ничего не было), а также остановочные павильоны. Все это – внедренный сравнительно недавно комплексный подход к ремонту дорог.

Заместитель председателя постоянного комитета думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города Богдан Гужва отметил важность капитального ремонта автодороги и активность горожан в решении вопросов города. «Предшествовала большая работа, необходимо было совместно с администрацией города доказать актуальность этой проблемы. Позднее этот вопрос был вынесен на голосование и люди поддержали проект большинством голосов. Это показывает большое значение участия жителей города в решении проблем в определении приоритетности строительства дорог. Видно, что люди активно приняли участие и я призываю сургутян в дальнейшем так же активно участвовать в судьбе нашего города», – добавил парламентарий.

Правда, подрядчику пришлось столкнуться с некоторыми неожиданностями, которые удлинили путь к завершению первой очереди объекта. Как рассказал в преддверии открытия дороги главный инженер строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов, под плитами обнаружились (как оно часто бывают) никем не учтенные коммуникации. «Под дорожной плитой оказались сети коммуникаций, канализации, водопровода и отопления, которые не были внесены в проект. Они были проложены больше 20 лет назад, потому про них либо забыли, либо не знали, но коллеги из департамента городского хозяйства помогли оперативно решить все вопросы с этими сетями. Аналогично – с гаражами, которые оказались на пути будущего тротуара. Каждую неделю мы проводили планерки по всем организационным вопросам, и нерешаемых проблем просто не было. Хотя несколько сместились сроки», – отметил Суворов.

Разумеется, такой масштабный и продолжительный ремонт (дорога была закрыта с 3 июня) не мог не сказаться на транспортной обстановке в микрорайоне. «Эта территория входит в мой избирательный округ и любой ремонт, конечно, вызывал некоторые неудобства. Это и проезд к ж/д вокзалу, и сквозной проезд по всему поселку железнодорожников. Тем не менее, горожане терпеливо с этим справились и это оправдалось. Сделали наверное даже чуть больше, чем ожидали. Мы очень благодарны за такую работу», – поделилась депутат думы Сургута Эмилия Трапезникова.

И вот, наконец, 1 ноября этот участок был открыт для движения. «Завершен первый этап капитального ремонта улицы Привокзальной. Дорога нуждалась в ремонте около 20 лет… С сегодняшнего дня этот участок дороги открыт для движения транспорта. В следующем году мы продолжим работы, чтобы полностью завершить ремонт улицы Привокзальной», – заявил по этому торжественному поводу Андрей Филатов.

«Это действительно долгожданный объект. Самому ремонту предшествовала большая работа, в которой помощь оказали сургутяне, при помощи их активности приоритет был отдан именно этому участку дороги. И подрядчик все сделал отлично – качество ремонта превзошло все ожидания», – рассказала на самой церемонии Эмилия Трапезникова. Она также добавила, что потребности района в плане дорожной инфраструктуры все еще не закрыты полностью – например, улица Толстого и улица Шидловского все еще находятся в плохом состоянии, хотя они соединяют недавно отремонтированные и не вызывающие нареканий участки.

«Прежде всего я хочу поздравить горожан с открытием этого участка дороги. Это только первый этап длиной 600 метров, следующий будет еще больше – 1 100 метров. Событие это знаковое, потому как 20 лет эту дорогу никто не ремонтировал, – подчеркнул замглавы Сургута Сергей Агафонов. – Так мы постепенно приводим городские дороги в порядок. При этом мы ставим перед собой современные задачи и стандарты проектирования и строительства. Например, у этой дороги впервые появился тротуар с двух сторон. Нам кажется, что это неотъемлемый элемент того, как должны выглядеть наши дороги, и мы будем продолжать работать в том же ключе».

Сергей Агафонов также рассказал, что решение направить ресурсы на капремонт именно этой дороги принадлежит главе города, который в выборе приоритетов ориентировался на запрос граждан и общее состояние участка.

При поддержке администрации Сургута