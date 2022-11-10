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Сургутский театр «Петрушка» поделился планами мероприятий на Новый год

Театр «Петрушка» представил новогоднюю программу в Сургуте

Сургутский театр «Петрушка» поделился планами мероприятий на Новый год
Фото: администрация Сургута

Театр актера и куклы «Петрушка» подготовил насыщенную программу новогодних мероприятий. Представления и спектакли подготовили как для самых маленьких, так и для детей постарше.

«Мы с радостью приглашаем всех на новогодние елки. В прошлом году не было такого круговорота, и всем, мне кажется, было немного грустно из-за этого. Но в этом году нас ждут «Академия новогодних чудес» и спектакль «Снежная королева». Здесь мы сделаем новогоднюю сказку. С детьми будут петь и танцевать, к ним придут Дед Мороз и Снегурочка», – поделилась художественный руководитель театра «Петрушка» Валерия Коптяева.

Так, детей от 1,5 до 3 лет ждет новогодняя бэби-программа «Первый Новый год». Во время интерактивного спектакля малыши будут рисовать теплым снегом, превращать обычные снежки в музыкальные и даже лепить снеговиков.

Новогоднее представление «Академия новогодних чудес» нацелено на детей постарше – от 4 лет. Оно завершится просмотром спектакля «Снежная королева».

Кроме того, после Нового года в театре «Петрушка» представят сказку про маленького ослика, который мечтает стать бабочкой. А также в рамках государственной программы Югры «Культурное пространство» пройдет спектакль «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».


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Сегодня в 14:02, просмотров: 56, комментариев: 0
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