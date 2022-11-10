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Полиция Сургутского района раскрыла мошенницу из Орска

В Сургутском районе установили и задержали аферистку в Орске

Полиция Сургутского района раскрыла мошенницу из Орска
Фото: unsplash.com

Полицейские Сургутского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в мошенничестве, совершенном в декабре 2021 года с 70-летней женщиной из Лянтора. Злоумышленницей оказалась 21-летняя девушка из Орска, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Ранее пострадавшая местная жительница Лянтора рассказала, что через «Одноклассники» заказала для дочери одежду и бижутерию. Продавец попросила внести полную предоплату и получив перевод в сумме 8 тысяч рублей за товар и доставку, перестала выходить на связь.

«Сотрудниками был осуществлен выезд в служебную командировку в г.Орск для задержания злоумышленницы. При отработке преступления полицейскими была установлена причастность данной гражданки к совершению 5 аналогичных преступлений. Девушка обманула жительниц из Краснодарского, Красноярского, Ставропольского краев и Новосибирской области, причинив им ущерб свыше 30 тысяч рублей. Подозреваемая пояснила, что деньги тратила на свои личные нужды», — отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 64, комментариев: 0
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