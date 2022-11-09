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В Сургуте приступили к ремонту водопровода на улице Маяковского

Сургутские власти рассказали о применении уникальной технологии в ремонте водопровода на улице Маяковского

В Сургуте приступили к ремонту водопровода на улице Маяковского
Фото: администрация Сургута

В Сургуте на улице Маяковского идет полным ходом капитальный ремонт муниципального водопровода. В рамках ремонтных работ, в подрядной организации намерены улучшить качество воды, используя свою уникальную технологию, не требующую полного вскрытия всей трассы трубопровода.

На данный момент, подрядчик проводит земляные работы для подготовки к санации водопровода. Работы выполняются в срок, этому способствуют подходящие погодные условия. Однако специалисты отмечают, что есть трудности в работе, так как трубопроводу более 40 лет и не только.

«Столкнулись с рядом проблем, в первую очередь - высокий уровень грунтовых вод. Из-за этого мы не сразу смогли выйти на положенные объекты. Проблему удалось решить дополнительным водопонижением», — рассказал начальник производственного отдела СГМУП «ГВК» Александр Абрамов.

Стоит отметить технологию ремонта трубопровода, которая ранее была опробована на ремонте канализационного коллектора по улице Островского. Помимо того, что санация проходит полностью сертифицированным «чулком» российского производства, она также не требует вскрытия всей трассы водопровода, что было бы тяжело представить из-за развитого узла с сетями газоснабжения, электроснабжения и канализации.

«На данном объекте проходят работы по раскрутке котлована для того, чтобы выполнить санацию холодного водоснабжения. Технология уникальна, потому что она не требует полного вскрытия всей трассы проводов, лишь только захватками, участками для выполнения протаскивания пластикового чулка в стальную трубу, которая пришла в негодность. Безусловно, по итогам данных работ, будет улучшено качество водоснабжения», — отметил исполняющий обязанности председателя думы Сургута Александр Олейников.


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Сегодня в 18:28, просмотров: 141, комментариев: 0
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