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Больше 15 тысяч льготниов в Сургуте уже пользуются транспортными картами

В администрации Сургута рассказали, куда обращаться, если возникли проблемы с транспортной картой

Больше 15 тысяч льготниов в Сургуте уже пользуются транспортными картами
Фото: siapress.ru

Больше 15 тысяч льготников в Сургуте получили карты для бесплатного проезда в автобусах. Напомним, что транспортная карта даст обладателю право бесплатно проехать на автобусах (пока только на них) 40 раз в течение квартала, то есть почти в два раза больше, чем было установлено ранее. Однако иногда возникают проблемы с техническим обеспечением. Их, впрочем, решают достаточно быстро.

«При обращении приглашаем горожан, смотрим, работает карта или нет. Люди пользуются новшеством успешно. Если возникают сложности, необходимо обратиться по номерам 52-45-12, 52-45-14 и 52-45-21», – рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 111, комментариев: 0
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