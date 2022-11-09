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Восемь миллионов рублей потратят на зимнее оформление Сургута

Власти Сургута заказали световые консоли и два больших ледовых городка

Восемь миллионов рублей потратят на зимнее оформление Сургута
Фото: siapress.ru

Этой зимой в Сургуте планируют украсить город декоративными световыми консолями и двумя ледовыми городками. На эти цели направят свыше восьми млн рублей. На сегодняшний день подрядчика уже определили, говорится на сайте госзакупок.

Так, на световые консоли город выделит 1,5 млн рублей. Это спирально-круговая праздничная композиция, монтируемая на опоры уличного освещения. «В верхней части расположена узорная часть в форме короны и свисающие декоративные шары. Украшена мерцающей светодиодной летной», – отметили в документе.

Два ледовых городка обойдутся мэрии в 6,7 млн рублей. Первый объект, основанный на тематике мультфильма «Трое из Простоквашино», расположат на Центральной площади. Здесь установят семиметровый лабиринт и аттракцион. Второй городок – около Свято-Троицкого собора. Он будет украшен в стиле народных игрушек. На территории появятся лабиринт, ледовые скульптуры и горки, одна из них – четыре метра в высоту.

Напоминаем, по информации с госзакупок, стоимость прошлогоднего оформления Сургута составила 14,1 млн рублей.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 44, комментариев: 0
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