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В Сургуте пройдет выставка-ярмарка с участием местных товаропроизводителей

Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей состоится в Сургуте

В Сургуте пройдет выставка-ярмарка с участием местных товаропроизводителей
Изображение: сайт администрации Сургута

С 11 по 13 ноября в зоне фуд-корта ТРЦ «Сургут Сити Молл» пройдет выставка-ярмарка местных товаропроизводителей. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации города.

«На выставке-ярмарке будут представлены лучшие сургутские предприятия, продукция и товары которых неоднократно отмечены знаком качества и наградами. 16 товаропроизводителей города представят колбасную и мясную продукцию, полуфабрикаты, дикоросы, дары северной земли, грибы, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также необычные воздушные шары, оригинальную сувенирную продукцию ручной работы и многое другое», - говорится в сообщении.

В ходе выставки для посетителей пройдут мастер-классы по изготовлению гончарных изделий и украшений из стекла.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 97, комментариев: 0
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