Глава Сургутского района проверил ход работ по благоустройству парка в Ульт-Ягуне

В Ульт-Ягуне (Сургутский район) продолжается создание кедропарка – совсем скоро жители поселения смогут там проводить досуг. Подрядчики благоустроили пешую зону, которая ведет к площадке с памятником «Никто не забыт, ничто не забыто» и игровым зонами для малышей и подростков. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой проверил ход работ.

«Самый главный объект – большая площадка кедропарка. Общая площадь более 5 тыс. кв. метров. Такая зона притяжения хорошая появилась. Можно и детворе покататься. Есть мемориальная зона, будет скейтпарк и есть где мамочкам с колясками пройти. Хороший объект благоустройства. В идеале нужно иметь две, три такие зоны в Ульт-Ягуне», – прокомментировал глава Сургутского района.

Отметим, что данный участок расположен рядом с озером Вачлор – восемь лет назад здесь высадили более 200 кедров. Жители Ульт-Ягуна теперь могут любоваться природой с комфортом: на территории будущего парка появились скамейки и освещение для вечерних прогулок.

«Парк должен был быть закончен летом. Но подрядчики по причине проблем с поставкой материалов заканчивают с опозданием. Осталась наладка видеонаблюдения, уточнения по освещению. Работы капитального характера на сегодняшний день выполнены. На нашей территории была природная площадка, поэтому жители изъявили желание ее благоустроить. Впоследствии будем благоустраивать ее в части зеленых насаждений. Этот объект реализуется в рамках программы «Комфортная городская среда». В прошлом году по запросу жителей мы построили детскую площадку. В этом реализовали кедропарк», – поделился глава сельского поселения Ульт-Ягун Дмитрий Юматов.