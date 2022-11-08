С начала года в Сургуте появилось на свет 89 пар близнецов

С начала года в Сургуте появилось на свет 89 двоен и 2 тройни. Если брать общую статистику, то, по подсчетам Центра охраны материнства и детства, за 10 месяцев родилось 6 588 малышей – 3336 мальчиков и 3252 девочек. В октябре, например, появился 701 новорожденный.

«В родильном отделении Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства 24 индивидуальных родовых с санитарным узлом, из них 2 бокса. Из 15 операционных, 2 – повышенной функциональности для многоплодных и преждевременных родов. Отметим, что за 10 месяцев этого года в Центре зафиксирован самый низкий показатель перинатальной смертности за последние 25 лет», – сообщают в медучреждении.