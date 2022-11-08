Полное лунное затмение смогут наблюдать сегодня жители Сургута

Жители Сургута смогут увидеть сегодня, 8 ноября, полное лунное затмение. Наблюдать его можно будет в 15:36. В целом Луна будет полностью находиться в тени Земли 1 час 26 минут.

«Низко около горизонта ее будет плохо видно - тут в ее поисках очень помогут фотокамеры и бинокли? и обязательно нужно находиться на возвышенности с открытым горизонтом на северо-восточном направлении. Зато через час, когда Луна поднимется чуть выше, окончание затмения предстанет во всей красоте!», - говорится в паблике «Занимательная астрономия» в VK.

Лунное затмение станет вторым по счету в 2022 году. Первый раз оно было зафиксировано 16 мая, однако с территории РФ ничего необычного нельзя было заметить. Увидеть затмение смогли жители Северной, Южной Америки, Европы, Африки и азиатских странах.

Ранее, 25 октября, жители югорских городов могли наблюдать солнечное затмение. Фотографиями они поделились в соцсети.