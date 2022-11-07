16+
Логотип Сиапресс
USD  62,0955   EUR  60,6071  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте на Черном Мысу откроют спортплощадку для детей и подростков

15 ноября в Сургуте на Черном Мысу откроют детскую площадку с батутом и Wi-Fi

В Сургуте на Черном Мысу откроют спортплощадку для детей и подростков
Фото: администрация Сургута

К 15 ноября в Сургуте в районе Черного Мыса на улице Щепеткина, 14, запланировано открытие спортивной площадки для детей и подростков. Спортплощадка будет оборудована батутами, канатной дорогой, фигурами для скалолазания, качелями, каруселью и не только.

«Инициатива поступила от ТОС «Черный Мыс», ее подержали депутаты города и мы начали строительство детской площадки. В стадии завершения уже. Сейчас остались последние испытания освещения и установка беседки, лавочек», — отметил заместитель начальника отдела содержания муниципального имущества МКУ «Казна городского хозяйства» Александр Зуев.

На все работы действует гарантия от подрядчика — пять лет. На сегодняшний день, подрядной организацией выполнены отсыпка территории, устройство бортовых камней, покрытия площадки, сборка и установка большей части МАФ-ов. Однако не в этом особенность проекта.

«Уникальность данной площадки состоит в том, что есть сопряжение, так скажем, трех направлений — спорт, дети и подростки. Совместно с ТОС «Черный Мыс», проектом предусматривалась установка видеокамер, зоны Wi-Fi, это большой плюс для развития инфраструктуры города и удобства жителей», — рассказал директор подрядной организации ООО «Стройматик» Роман Сердюков.

Отметим, что строительство спортплощадки было выполнено в рамках программы инициативного бюджетирования. Подробнее о возможностях проекта сообщила директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

«У нас в городе уже несколько лет работает инициативное бюджетирование и накоплена большая практика. Стоит отметить, что инициаторами проекта могут быть группа граждан не менее трех человек, ТОС-ы, юридические лица или индивидуальные предприниматели. Подать проект можно каждые два рабочие дни каждый месяц. Стоимость одного проекта не более 7 миллионов рублей. Проект вносится в администрацию в определенной форме в соотвествии с думой города. Консультацией граждан занимаются МКУ «Наш город», которые готовы дать подробную консультацию, помочь заполнить проект и рассказать все нюансы», — заявила Маргарита Новикова.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 18:05, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Единственный индивид, который не подвержен стрессу – мертвый. Стресс испытывают все!» 717
  2. Югорчанка неудачно отдохнула в Турции и потеряла зубы: ее семье удалось отсудить больше миллиона 469
  3. Пора собирать ПК: комплектующие для компьютеров в России подешевели до минимума 394
  4. Почти 2 миллиона рублей выманили мошенники у югорчан за выходные 389
  5. В Нягань прибыли 22 новых пассажирских автобуса 379
  6. ​Три человека погибли на дорогах ХМАО за выходные 355
  7. Сургутянин продает набор коллекционных стаканов McDonald's за миллион 333
  8. Максим Слепов: «Ежедневно фиксируем в Сургуте случаи пневмонии – от двух до пяти» 332
  9. Число болеющих ковидом югорчан сократилось до 967 321
  10. Запрет на полеты в России продлили до 15 ноября 319
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 3732
  2. В Сургуте расследуют уголовное дело об убийстве тарелкой 2370
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-6 ноября? // АФИША 2243
  4. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 2198
  5. Власти Сургута изъяли земельный участок, ранее отведенный под приют для животных 2145
  6. В Сургуте открылся первый «Фермерский островок» в Югре 2005
  7. Бывший главный архитектор вернулся в администрацию Сургута 1765
  8. Освещение двух внутриквартальных проездов завершили в Сургуте 1718
  9. Строительство дороги от Югорского тракта до протоки Кривуля в Сургуте почти завершили 1694
  10. ​В Сургуте вынесен приговор бывшим наркополицейским 1633
  1. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 9381
  2. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 9362
  3. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6552
  4. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4645
  5. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4621
  6. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4296
  7. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 3732
  8. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3443
  9. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3213
  10. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3031

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика