Главврач сургутской поликлиники отметил стабильное течение пандемии коронавируса

На сегодняшний день в Сургуте отмечают стабильную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу. Так, в местных поликлиниках наблюдается амбулаторно около 300-350 человек в течение недели.

«Этот штамм проходит легче, чем в предыдущие волны, поэтому осложнений меньше. Но тем не менее ежедневно фиксируем и пневмонию – от двух до пяти случаев. Сегодня работают три компьютерных томографа для диагностики степени тяжести поражения легких в трех поликлиниках. Количество вызовов – около 700 в сутки. Ситуация более-менее стабильная», – рассказал главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов. Он также отметил, что сейчас внимание также уделяется пациентам с постковидным синдромом, который характеризуется длительными астеническими состояниями.

Однако, несмотря на стабильную обстановку, коронавирус все еще активен. Поэтому важно следить за своим здоровьем и своевременно прививаться, особенно людям из группы риска. «Необходимо соблюдать рекомендованные правила безопасности, особенно людям из группы риска – с хроническими патологиями, болезнями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, положительным ВИЧ-статусом. В группе риска также находятся дети, не привитые от туберкулеза», – подчеркнул главврач.

Напоминаем, что количество новых случаев заболевания ковидом в Югре снижается. За минувшие сутки в округе зарегистрировали 42 болеющих.