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Освещение двух внутриквартальных проездов завершили в Сургуте

В Сургуте закончили работы по устройству уличного освещения внутриквартальных проездов

Освещение двух внутриквартальных проездов завершили в Сургуте
Фото: siapress.ru

На сегодняшний день в микрорайоне 16А завершены все работы по устройству уличного освещения двух внутриквартальных проездов. Отметим, что они находятся рядом с социально важными объектами – Сургутским политехническим колледжем и школой №15.

«Первый участок – от улицы Пушкина до дома 47, второй – от улицы Пушкина, 8 до 8/3. Работы выполнены в полном объеме. При выполнении использовались современные, надежные и энергоэффективные материалы. Протяженность участка более 800 метров», – рассказал заместитель директора Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.

Еще в 2020 году представители ТОС обращались с предложением осветить проезды на этих участках. «На работы были привлечены средства из фонда депутата окружной Думы. Основной сложностью стало то, что микрорайон и его границы сформированы и поставить освещение на границе земельного участка дома можно только с письменного согласия всех жильцов. В этой части произошло взаимодействие между общественниками, депутатом окружной Думы и администрацией города. Думаю, в жизни этого микрорайона освещение здесь имеет большое значение», – пояснил депутат Думы Югры Ринат Айсин.

Напоминаем, в 2023 в Сургуте осветят 12 внутриквартальных проездов. Все они также находятся поблизости с социальными объектами.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 137, комментариев: 0
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