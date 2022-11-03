Житель Новосибирской области подозревается в убийстве тарелкой в Сургуте

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Новосибирской области. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло днем 30 октября в квартире одного из домов по ул. Маяковского в Сургуте. По версии следствия, подозреваемый поссорился со своим земляком из-за того, что тот ведет паразитический образ жизни: не работает и злоупотребляет алкоголем. В ходе ссоры мужчина ударил приятеля керамической тарелкой по лицу.

«В результате удара тарелка разбилась, причинив острыми краями травмы лица, от которых потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.