Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

4 ноября

Ночь искусств в «Порту» и «Стерхе»

Время проведения: 15:00 – 22:00. Внимание – обе площадки будут работать параллельно.

Акция «Ночь искусств» традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет». В этом году на площадках Галереи современного искусства «Стерх» и Культурного центра «Порт» мы объединяем культуры Востока и Запада, живопись, музыку и театр.

Галерея «Стерх» представит уникальную программу «Востокомания» – это не только созерцание выставок «Современная японская графика» и «Путь великого дракона», но и возможность принять участие в арт-занятиях по раскрашиванию мандалы гармонии, изготовление традиционных восточных талисманов и оберегов, лепка японского котика счастья, а также мастер-класс от студии восточного танца «Экзотика» и показательное выступление Школы боевых искусств Seifukan Dojo.

Музыкальное сопровождение вечера - концерт от Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского», авторские песни и импровизации на этнических инструментах творческого союза «сМиром».

Культурный центр «Порт» впечатлит программой «В стиле industrial». Индустриальная реальность объединит графические серии работ томской художницы Лукии Муриной, мастер-класс Елены Буловой «Индустриальный пейзаж» и интерактивную музыкальную инсталляцию «Playtronica». Для детей будет интересно порисовать добрые иллюстрации.

Эксклюзивом программы будет выступление сургутской рок-группы «ГДЗ» и театральный капустник от колледжа русской культуры им. А.С.Знаменского. Завершит программу показ индустриального видеоарта.

Телефоны для справок: (3462) 24-25-62, 350-978. Цена билета: 300 рублей. Подробную информацию можно узнать на сайте. 0+

Спектакль «Личное дело № 1889. А. Ахматова»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Пьесу для спектакля написала Мария Уварова, в основу сценария легли документальные, в том числе малоизвестные данные о жизни поэтессы. В пьесе есть место художественному вымыслу: на Анну Ахматову заводится дело, она арестована и помещена в тюрьму. В центре спектакля - сложный путь Ахматовой по обретению собственного Голоса - голоса Поэта, голоса, которым судьба обогащает жизнь великих людей. И, конечно, в спектакле звучит неповторимо пронзительная лирика Анны Ахматовой.

Какой мы знаем Анну Ахматову? Великой поэтессой? Живописательницей любовных терзаний? Женой поэта Николая Гумилева? Матерью историка Льва Гумилева? А может, мы совсем ее не знаем?...

В любом случае, такой, какой предстанет поэтесса в спектакле, зритель ее, вероятнее всего, не представлял. Зрителя ждет спектакль-провокация, спектакль-исповедь. Рекомендуется к просмотру не только поклонникам творчества Ахматовой.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Рейв-пати в «Невесомости»

Место проведения: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость. Время: 17:00.

4 ноября с 17:00 до 22:00 - RAVE ON: рейв в Невесомости. Качёвое музло для ценителей в стилях техно, рейв, днб. DJ S.O.B. и DJ BUTS заряжены дать вам новых эмоций в закрытом кругу с отборной музыкой и атмосферой того, чего еще не было.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 400 рублей. 18+

5 ноября

Органные концерты в католическом храме

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00.

В эти выходные перед сургутянами выступят мастодонты классической музыки – Мария Блажевич (орган) и Алексей Балашов (гобой). В программе фестиваля – мелодии Баха, Масканьи, Танеева, Вавилова, Вивальди и многих других.

Бронирование мест обязательно по телефону 8 (905) 826-85-21 (смс, мессенджеры). Рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 500 рублей. 0+

Экскурсия «Искусство объединяет»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00/16:00.

Горожан приглашают на экскурсию по выставке «Искусство объединяет». Будет представлена русская живопись и графика XIX – начала XX века.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 7 лет – 100 рублей, дети до 18 лет – 120 рублей, взрослые – 170 рублей. Есть скидка для студентов и пенсионеров. 0+

«Микроб» в «Невесомости»

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Микроб — представитель сургутской хип-хоп сцены, объединяющий в своем образе лучшие черты многих современных жанров, постоянно экспериментирующий. С каждым днем его всё чаще и чаще можно услышать из динамиков поклонников молодых талантов нашего города. Альбом «Heavy Weight» задал артисту собственный стиль, однако, ходят слухи, что скоро всё будет в корне переработано... Разогрев: DJ codeine.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 200 рублей, на входе – 300 рублей. 18+

6 ноября

Концертная программа «Steinway вечер» Александра Гиндина

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

«Поэт и певец фортепиано» — так называют Гиндина музыкальные критики. Вдохновенный лирик и драматург, он тонко чувствует музыку и передаёт авторский замысел.

Александр Гиндин на сургутской сцене не впервые. Его программы с оркестрами разных городов и стран расписаны на годы вперёд.

Пианист выступал с такими крупными российскими и зарубежными оркестрами, как Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Национальный филармонический оркестр России, Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, ансамбль «Виртуозы Москвы», Оркестр Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата», Парижский оркестр, Бельгийский национальный оркестр, Немецкий симфонический оркестр Берлина, Роттердамский симфонический оркестр.

Оcобое значение для маэстро имеют гастроли в регионах. «Я вижу некую миссию в том, чтобы донести до жителей провинции ту музыку, которую они не могут услышать просто потому, что отсутствуют залы, где может разместиться большой оркестр», - отвечал журналистам Гиндин. Сургутским поклонникам маэстро в этом смысле повезло. Единственный в Югре профессиональный Симфонический оркестр создан и успешно концертирует в Сургутской филармонии.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 до 1000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мастер-класс «Синичкин день»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс. Будет создана декоративная композиция в смешанной технике.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 150 рублей, взрослые – 250 рублей. 8+

Музейное занятие «Поет. Звенит. Говорит»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

История колокола насчитывает более 4000 лет. Этот уникальный музыкальный инструмент не утратил своей популярности и в современном мире.

На мастер-классе участники узнают некоторые моменты из истории появления колоколов, а также проявят свои творческие способности и создадут сувенирный колокольчик.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 0+