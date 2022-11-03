Власти Сургута рассказали о планах по освещению на 2023 год

В 2023 году сургутяне получат 12 освещенных внутриквартальных проездов. Все объекты расположены поблизости со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями.

«По поручению главы города было дано задание выполнить проектную документацию на 12 объектов по освещению внутриквартальных проездов, расположенных около социальных объектов», – рассказал заместитель директора Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев. Он также уточнил, что освещение установят возле Сургутского реабилитационного центра и поликлиники №4 (улица Бажова), детских садов – «Белочка», «Фестивальный», «Бусинка», «Сказка», школ №29, 20, 32, а также около детского Центра развития (от проспекта Пролетарский, 28 до улицы Первопроходцев), прогимназии (проезд от улицы Лермонтова, 13 до Чехова, 14/3) и Центра социальной помощи (от улицы Лермонтова до Бульвара Писателей).

Отметим, что всего на эти работы потребуется более 4,7 млн рублей.