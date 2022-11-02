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Завершился первый этап благоустройства сквера у сургутского Дворца торжеств

Первый этап благоустройства сквера у сургутского Дворца торжеств проходит приемку

Завершился первый этап благоустройства сквера у сургутского Дворца торжеств
Фото: siapress.ru

В Сургуте завершился первый этап благоустройства нового сквера у Дворца торжеств. Сейчас там выложили площадку, поставили лавочки в форме сердец и урны. На данный момент объект проходит приемку – так, итоги работ проверил председатель думы города Максим Слепов, так как эта территория относится к его избирательному округу.

«У нас рядом Сквер старожилов, Сквер газовиков, Сквер воинов-интернационалистов, Сквер энергетиков! В дальнейшем все это плавно перетекает в набережную реки Сайма. Это полностью ядро города, мы продолжаем поэтапно, как и планировали много лет назад, оформлять Сайму в красивый полноценный берег, который будет местом притяжения для горожан», — поделился Слепов.

Отметим, что полностью благоустройство завершится в 2023 году. На первый этап было потрачено больше 15 миллионов рублей. Деньги выделены из муниципального, регионального, и федерального бюджетов.


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Сегодня в 21:05, просмотров: 75, комментариев: 0
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