Первый «Фермерский островок» в округе открылся в Сургуте

В Сургуте в рамках пилотного проекта открыли первый в Югре «Фермерский островок», в котором горожане смогут приобрести продукцию исключительно местных производителей. Инициатором открытия стала корпорация МСП совместно с торговой сетью «Пятёрочка» и окружным правительством. Приобрести продукты местного производства можно в торговом центре «Борисовский» на улице Лермонтова, 9а.

«Проект «Фермерский островок» является для нас пилотным с безусловными преимуществами для товаропроизводителей Югры – это локация с высоким трафиком на льготных условиях, возможность изучения потребительского спроса на свою продукцию, оценки дальнейших перспектив развития, а также повышение уровня доверия, узнаваемости продукции», – отметил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.

Открытие такого торгового пространства позволит городским предпринимателям продавать свои товары напрямую, а местные жители смогут приобрести качественную продукцию от югорских производителей.

«Это знаковое и важное событие для Сургута и округа, в целом, позволит нашим местным предпринимателям без посредников продавать свою продукцию. Для них несколько плюсов: торговая точка, хорошая покупательская проходимость. Предприниматели могут изучить спрос и в будущем, возможно, скорректировать своё производство. Для жителей представлена отличная возможность купить свежую качественную продукцию, произведённую или выращенную здесь», – подчеркнула заместитель главы города Людмила Батракова.

Уже сейчас здесь можно приобрести разнообразную продукцию местных производителей: свежая зелень, мясные и рыбные консервы, замороженная и копчёная рыба, свежие грибы, варенье, джемы, травяные чаи и другие товары. Несмотря на недавнее открытие «островка», представитель компании торговой сети «Пятёрочка» Денис Сухоруков рассказал о дальнейших планах компании в регионе.

«Ожидается, что в округе появятся как минимум пять «Фермерских островков». В ближайшее время планируем открыть подобный магазин в городе Нижневартовске», – рассказал Денис Сухоруков.