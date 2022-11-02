Власти Сургута пересмотрели подход к уборке дорог

В Сургуте изменят подход к содержанию улично-дорожной сети. В этом году власти города решили основываться на качестве и нормативных требованиях, а не на уборке по графику, рассказал директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплексах» Валерий Ходжаев.

«Мы рассмотрели опыт прошлых лет и практику других городов. В этом году по согласованию с главой города решили изменить подход к содержанию улично-дорожной сети. В предыдущих годах оно исходило от количества, в этот же раз мы основываемся на качестве, то есть должны будут соблюдаться нормативные требования к дорожным условиям вне зависимости от погодных условий. Это касается дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов», – отметил глава ведомства.

Такая практика должна позволить рационально распределять нагрузку подрядных организаций и вовремя очищать улично-дорожную сеть.