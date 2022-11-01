В Сургуте ликвидируют незаконный приют для животных

Сегодня, 1 ноября, в районе Черного Мыса в Сургуте начали ликвидировать незаконный приют для животных. В первую очередь администрация города планирует отправить собак в защитную организацию «Дорога домой», а остальное имущество направят на хранение на базу лесопаркового хозяйства.

«В адрес землепользователя неоднократно выписывались уведомления о приведении участка в соответствие с санитарными нормами и земельным законодательством. Однако он игнорировал требования администрации Сургута и госоргана, в частности, прокуратуры, Ветнадзора, Природнадзора и Роспотребнадзора. На данный момент имеется судебное решение, мы приступаем к освобождению земельного участка», – рассказал начальник отдела муниципального земельного контроля КУ Владимир Садыков.

Вместе с тем, землевладелец не согласен с решением суда. По информации СМИ, он утверждает, что узнал о нем только 28 октября и не успел вовремя освободить участок.

«Постройки должны быть убраны, имущество в виде животных – перевезено в другое место. И хоть все апелляции и необходимые процедуры были соблюдены, землепользователь отказывается это сделать. В связи с чем, администрацией города будет вывезено имущество и разобраны временные постройки. Сделаем это в течение недели», – отметил заместитель директор департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин. Он также отметил, что в дальнейшем землевладелец сможет забрать собак, если оплатит расходы.

Напоминаем, что претензии к участку начали поступать еще с 2019 года, когда он принадлежал приюту «Берегиня». Последние года им заведует новый владелец, которому по решению суда необходимо освободить незаконно занятую территорию.