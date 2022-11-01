Срочников из Сургута и Сургутского района наберут меньше, чем в прошлом году

В 2022 году более 500 жителей Сургута и Сургутского района пополнят ряды Вооруженных сил РФ в рамках осеннего призыва. Кампания продлится до 31 декабря, сообщил «Вестнику» военный комиссар города и района Андрей Калядин.

«До 31 декабря 2022 года ряды Вооруженных сил РФ пополнят более 500 призывников», – отметил он, добавив, что в этом году срочников из Сургута и Сургутского района будет меньше. Так, в прошлом году в армию призвали более 600 новобранцев.

Напоминаем, с 1 ноября в России стартовал осенний призыв на срочную службу.