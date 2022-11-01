«Сургутнефтегаз» уступил ​«Лукойлу» по количеству чистой прибыли за прошлый год

«Лукойл» и «Сургутнефтегаз» вошли в пятерку самых прибыльных организаций России 2021 года по версии Forbes. Первые три места рейтинга между собой поделили «Газпром», Сбербанк и «Роснефть» соответственно. Об этом сообщает ТАСС.

Так, «Газпром» заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года. У Сбербанка чистой прибыли — 1,24 трлн рублей, у «Роснефти» — 1,01 трлн рублей. Доход «Лукойла» оценили в 775,5 млрд рублей, «Сургутнефтегаза» – в 513,2 млрд рублей.

Отмечается, что суммарная прибыль 50 вошедших в рейтинг компаний, благодаря очень выгодной конъюнктуре на сырьевых рынках в прошлом году, выросла за год в три раза, до 12,56 триллиона рублей.