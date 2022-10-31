В Солнечном завершился кубок главы района по смешанным единоборствам

29 октября в центре спортивной подготовки «Атлант» в поселке Солнечный Сургутского района впервые состоялся кубок главы Сургутского района по смешанным единоборствам, посвященный Дню народного единства. В 9 из 10 поединков победу одержали спортсмены Сургутского района.

Инициатором состязаний выступила Федерация смешанных единоборств России, а в муниципалитете поддержали идею. Об этом и об организации турнира рассказал начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Евгений Подзолков.

«Мероприятие проводится в первый раз. Обратилась Федерация смешанных единоборств к главе, он поддержал идею. Было принято решение купить октагон, буквально за день его собрали и опробовали», – отметил Евгений Подзолков.

Из-за коронавирусных органичений в последние годы, жители совсем забыли, что такое настоящие соревнования. Словами благодарности всем присутствующим на турнире, открыл состязания глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Рад приветствовать всех гостей сегодняшнего мероприятия. Особые слова благодарности всем спортсменам, их тренерам и зрителям. Без вас ни одно такое мероприятие не может состояться. Большие слова благодарности организаторам сегодняшнего турнира. Спорт – это действительно норма жизни, поэтому всем спортсменам удачи и пусть победит сильнейший», – сказал Андрей Трубецкой.

За день до начала турнира у спортсменов прошло контрольное взвешивание, после которого соперники по поединкам провели «Fасe to Face». Всего в состязаниях приняли участие 20 спортсменов, где 10 атлетов – представители Сургутского района, а остальные 10 – из других городов России, и даже из Камеруна. Выступления прошли в весовых категориях от 56 до 84 кг. Своим впечатлением от боя поделился один из победителей, двухкратный чемпион России по ВБЕ из Сургута Адель Сафаров.

«Все проходило так, как на тренировке, подготовлен был. Мой тренер подготовил меня к этому бою. Все как он сказал, так и произошло. Соперник тоже показал хороший бой», – рассказал Адель Сафаров.

Заключительный бой дня между чемпионом ХМАО по ММА 2021 года Азаматом Муслимовым и чемпионом Камеруна по боксу Такамом Чарланом завершился победой югорчанина нокдауном.