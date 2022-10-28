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Сургутяне могут помочь в борьбе с рекламой наркомагазинов

В Сургуте работает телеграм-бот по борьбе с рекламой наркомагазинов

Сургутяне могут помочь в борьбе с рекламой наркомагазинов
Фото: siapress.ru

В Сургуте работает телеграм-бот, благодаря которому власти борются с нелегальной рекламой наркомагазинов. Часто ссылки размещаются на стенах домов, электроподстанциях, заборах и других местах. Все это не только портит внешний вид, а также привлекает лишние внимание детей и молодежи.

«Любой житель, который увидел данную надпись, может оставить заявку на условиях анонимности. Для этого необходимо сделать фото и прикрепить геолокацию, либо письменно сообщить. В течение трех дней подведомственное учреждение обязано устранить эту надпись и отчитаться. Это необходимо для того, чтобы будущие поколения не были подвержены деструктивным веяниям», – рассказал начальник отдела профилактики терроризма и экстремизма управления по вопросам общественной безопасности администрации города Александр Вечтомов.

Отмечается, что разработка является окружной. Подобный опыт применяется и в других регионах РФ.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 41, комментариев: 0
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