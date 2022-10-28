​Акция «Ночь искусств 2022» пройдет в ноябре

4 ноября в День народного единства с 17.00 до 22.00 Сургутский художественный музей приглашает жителей и гостей города принять участие в акции «Ночь искусств», которая пройдет в рамках одноименного Всероссийского культурно-образовательного проекта. Мероприятие традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет».

В эту «ночь» музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие культурные учреждения соберут на своих площадках поклонников литературы, театра, кино, музыки и живописи.

В Художественном вас ждут выставки, мастер-классы, концерты, творческие встречи в режиме нон-стоп и премьера – Музейный квиз!