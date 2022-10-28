Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

29 октября

«Хэллуинский своп»

Место проведения: СпортЗавод, 30 лет Победы, 21/3. Время: 19:00.

В последнюю субботу октября собираемся на осенний обмен теплыми вещами, праздничными нарядами, костюмами и любой вещью, которая тебе больше не нужна.

Вечер будет грандиозным:

Своп - обмен одеждой.

Акустический концерт.

Выступление стилиста.

Показ образов.

Забудь про стеснение: наряжайся в самый страшный/смешной/нелепый хеллоунский наряд и получай секретный приз в конце вечера!

Цена билета: 250-550 рублей. Приобрести билет можно здесь. 16+

Концерт Павла Баканова

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

В эту субботу, 29 октября в Культурном центре «Порт» состоится выступление Павла Баканова – автора-исполнителя, рок-музыканта, лауреата дальневосточных фестивалей, участника и организатора трезвых сходов путешественников, проехавшего с концертами несколько стран, блогера, писателя, режиссёра из Хабаровска с авторской музыкальной программой «Место для души». Прозвучат новые и старые песни, уникальный фольклор, редкие композиции, рассказы очевидца жизни страны и общества.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Вход свободный. 0+

Спектакль «Коварство и любовь»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

В центре сюжета – любовь юных Луизы и Фердинанда и противостоящие ей силы: корысть, предрассудки, политические интересы. Проще говоря - еще одна вариация на вечную тему Ромео и Джульетты.

Чтобы смахнуть вековую пыль с драматических событий, в Сургутском театре события драмы из XVIII века перенесли в наши дни. Специально для спектакля создана новая драматургическая основа, заново выполнен перевод пьесы Шиллера, который делает речь героев ближе сегодняшнему дню. Бороться за свою любовь главным героям придется уже не с двумя сановными злодеями в напудренных париках, а с целой госкорпорацией.

Истинная любовь в поединке с интригами и коварство, а попытке преодолеть социальные запреты и разрушить цепи зла.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 500-900 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В эту субботу, 29 октября в Невесомости состоится традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звезд сургутской сцены из простых мальчишек и девчонок - Открытый микрофон. Вас ждут горячие выступления трёх групп рокенролльной направленности, ряда хип-хоп исполнителей и нескольких дуэтов и сольных артистов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 18+

30 октября

Мастер-класс «Все дело в тыкве»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Лепим тыкву-шкатулку из самозатвердевающей глины и расписываем красками.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+

Программа «Хором про хор» капеллы «Светилен»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Легко и весело мы расскажем детям о хоре как о самом сложном музыкальном инструменте. Да-да, голосам в хоре под силу звучать подобно духовым, ударным и даже струнным! Сколько голосов может быть в хоре? Как они называются? Чем отличаются? Мы сможем вместе найти ответы на эти вопросы и обязательно споём вместе!

Будут добрые детские произведения «Песня черного кота», «Мэри Поппинс, до свидания», «Колокола» из фильма «Приключения Электроника» станут удивительным открытием для современных детей и трогательным воспоминанием для их родителей.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «АРХЕО практикум. Лапчатая подвеска»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Дети и взрослые узнают, образ какой птицы использовался мастерами при создании изящных украшений, а также изготовят стилизованную подвеску, повторив опыт древних.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 0+