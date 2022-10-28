Подросток пропал в Сургуте - его ищут волонтеры

В Сургуте разыскивают 14-летнего Илью Мартица. Его местонахождение неизвестно со вчерашнего дня, сообщается в группе «Поиск пропавших людей - Югра» в VK.

«27.10.2022 около 13:00 вышел из школы по адресу ул. Пушкина, д.15, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

На вид Илье 14-15 лет, рост 165 см, светло-русые волосы, худощавое телосложение. Был одет в черные куртку и брюки, при себе был черный рюкзак с желтыми надписями.

Всех, кто что-либо знает об Илье, просят обращаться по тел. 8-982-218-03-90 или в полицию по тел. 102.