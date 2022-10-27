Как в Сургуте выстроена система помощи людям при разных чрезвычайных ситуациях

Очередной прямой эфир, которые регулярно проходят на странице администрации Сургута в социальной сети ВКонтакте, был посвящен тем, кто стоит на страже здоровья и безопасности горожан. Речь шла о тех, кто оповещает граждан о возможных неприятных событиях, принимает звонки и сигналы сургутян о конкретных происшествиях, где требуются оперативные службы, а также непосредственно спасателях.

Не пустой звук

О том, как работают системы оповещения Сургута, которые вы могли слышать на городских улицах в течение года, рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Рачев:

– Основной задачей городской системы оповещения является своевременное и гарантированное доведения до граждан информации об опасностях, связанных с чрезвычайными ситуациями, в том числе, военными конфликтами, а также правила поведения населения в этих ситуациях. На сегодня в городе установлены 47 электросирен, которые расположены на кровлях многоквартирных домов и производственных зданий. На территории города также имеются локальные системы оповещения, которые действуют на сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также железнодорожной станции. Часть этих устройств оборудованы возможностью привести речевое сообщение. Запуск этих электросирен производится диспетчерским персоналом Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Сургута.

Включение электросирен означает подачу единого сигнала гражданской обороны «Внимание всем». Как правило, он длится три минуты, с последующей передачей по телевидению и радио (с прерыванием вещательных программ) информации для населения о воздушной или химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других возможных чрезвычайных ситуациях, вкупе с описанием дальнейших действий граждан и мерах их защиты.

В мирное время и повседневной деятельности оповещение происходит в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией города и всеми средствами массовой информации. В случае необходимости управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям готовит сообщение, которое через ЕДДС передается во все СМИ города. В дальнейшем эта информация передается в эфир на телевидении, радио, а также на сайтах прессы, официальных аккаунтах в социальных сетях, и на сайте администрации города.

Работа по этому направлению организована на систематической основе. Только в текущем году было проведено 50 информирований сургутян о прогнозе неблагоприятных и опасных погодных явлений в городе и за его пределами.

В целях гарантированного оповещения и максимального звучания электросирен глава принял решение развивать эти системы. Ежегодно мы устанавливаем дополнительно одну электросирену. Также одним из важных векторов нашего движения является установка этой аппаратуры в садово-огороднических товариществах – ввиду того, что с каждым годом все больше людей на постоянной основе проживает на дачах.

Сургутяне могут быть уверены – мы постоянно ведем контроль оперативной обстановки и готовы незамедлительно проинформировать жителей города об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций как мирного, так и военного времени.

Нас спрашивают – как часто проходят проверки систем оповещения и какой радиус действия электросирен. Проверки этих систем мы производим в первую среду марта и первую среду октября, причем происходит это одновременно на территории всей страны. Технически проверку систем оповещения без запуска электросирен Единая дежурная диспетчерская служба проводит ежедневно.

Радиус действия электросирен, которые расположены у нас в городе, различается. У аппаратов типа С-40 радиус составляет до 400 метров. Есть усилители мощности УМС-2000, которые позволяют также передавать речевые сообщения в эфир, у них радиус составляет до одного километра. Но это только в идеальных условиях на открытой местности. Если человек находится в квартире в рабочий день, когда в городе шумят машины, радиус действия электросирен может снижаться в полтора-два раза.

Сам не погибай, и товарища спасай

О том, как работают непосредственно спасатели, каким оборудованием они пользуются, и как можно поступить на эту благородную службу, рассказал директор сургутского спасательного центра Сергей Меретин:

– Основные виды деятельности работы спасательной службы – это поисковые, газоспасательные, аварийно-спасательные, помощь в чрезвычайных ситуациях на железной дороге и автотранспорте, локализации разливов нефти и нефтепродуктов, выполнение водолазных и водолазно-технических работ. За девять месяцев 2022 года специалисты нашего спасательного центра совершили более 3370 выездов на различные вызовы. В том числе, по оказанию помощи населению, патрулированию водных объектов, тушению пожаров и так далее. За это время был спасен 31 человек.

Кроме того, наше учреждение занимается обучением населения способам выживания во время чрезвычайных ситуациях, пожарах, боевых действий, мерам поведения на водоемах. На данный момент за 2022 года обучение прошли 664 человека.

Если в нашем центре появляются вакансии, мы подаем соответствующий запрос на биржу труда с описанием требований специалиста, которого мы ищем. Основные критерии – возраст до 30 лет и крепкое физическое здоровье. Приоритет будет отдаваться тем, кто прошел службу в армии, имеет гражданские специальности, а также такие дополнительные параметры, как водительские удостоверения различных категорий. Разумеется, на первом месте будут стоять прошедшие обучение и аттестованные спасатели.

Опасности и риски в нашей работе есть. Например, спасатели-водолазы аттестуются по четвертому классу, что обозначает вредное и опасное производство. Чтобы избегать рисков, специалисты должны быть очень хорошо подготовлены, чем мы и занимаемся. Конечно, всегда есть возможность и вероятность того, что в ходе работы спасатель пострадает. Но мы стараемся исключать такие случаи и ведем постоянную подготовку и переобучение по всем видам наших работ.

Нас спрашивают о том, с каким оборудованием спасатели приезжают на вызовы. У нас есть штатные аварийно-спасательные автомобили, всего их пять, именно на них ежесуточно работают смены наших специалистов. Там есть определенное оснащение: станции для подключения к гидроинструменту, гидроинструменты для различных видов работ, пневмодомкраты для поднятия конструкций и машин, попавших в ДТП, альпинистское оборудование для работы на высоте, лодка, жилеты, баллоны для работы в среде, непригодной для дыхания и другие инструменты. Именно с таким набором смена выезжает на дежурство.

В случае необходимости, если произошла крупная чрезвычайная ситуация, на вызов поднимается все наше учреждение, комплектует дополнительные экипажи оборудованием со складов и выдвигается к месту выполнения задач.

Счёт на секунды

О том, как работает единый номер экстренно-оперативных служб 112, насколько быстро должны передаваться и отрабатываться поступающие на него сигналы, рассказал директор МКУ «ЕДДС» Владимир Павленко:

– Основная задача нашей диспетчерской службы – прием от населения и организация сообщений о происшествиях по номеру 112. А затем – передача информации в соответствующие дежурные диспетчерские службы согласно компетенциям – МВД, МЧС, скорая помощь, ФСБ, а также другие аварийные органы.

Система единого номера 112 начала работать в Сургуте 1 марта 2013 года. Сначала на этот номер принимались сообщения, поступавшие только с мобильных телефонов. После некоторой апробации с 1 января 2015 года туда перешли все звонки со всех номеров. Функционирование номера обеспечивается специальным программным обеспечением, которое позволяет поддерживать устойчивую связь между специалистами ЕДДС и оперативными службами города, округа и администрации по выделенным каналам связи. Это же ПО позволяет записывать и хранить все звонки на номер 112.

Прием звонков на ЕДДС идет на пять автоматизированных рабочих мест. Они функционируют круглосуточно, весь диспетчерский персонал у нас имеет высокую квалификацию и опыт. На смене находится пять человек – оперативный дежурный и четыре диспетчера, находящиеся у него в подчинении. За сутки они принимают в среднем около 1 400 сообщений от граждан. За месяц их набирается более 40 тысяч. За девять месяцев текущего года на номер 112 поступило почти 395 тысяч сообщений различного характера, и все они были приняты и обработаны.

По статистике, около 80 процентов звонков связаны с необходимостью оказания медицинской помощи, около 15 процентов – сообщают о правонарушениях, около 4 процентов – о пожарах, задымлениях и сработавших пожарных сигнализациях.

Время реагирования на эти сообщения регламентировано – максимально оператор должен ответить за 20 секунд. На практике в среднем у нас время ответа составляет 8 секунд. На опрос заявителя у оператора есть 75 секунд. За это время он должен выяснить суть сообщения, принять анкетные данные звонящего, обстоятельства происшествия. В ходе опроса сотрудник сразу же открывает и заполняет карточку вызова, по результатам анализа которой делает вывод о необходимости привлечения тех или иных оперативных служб. Если речь идет о правонарушении, то информация будет переадресована в дежурную часть УМВД. А если произошло тяжелое ДТП с возможностью возгорания, то туда направят и УМВД, и медиков, и пожарных.

Реагирование на заявку ставится на контроль. Дежурные части, которые ее приняли, в дальнейшем докладывают нашему сотруднику о мерах реагирования, он делает соответствующую отметку и закрывает карточку обращения.

При поддержке администрации Сургута