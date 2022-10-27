В Сургуте во время земляных работ погиб водитель экскаватора

В Сургуте в ходе проведения земляных работ погиб водитель экскаватора, пишет Sitv.ru. Трагедия произошла сегодня на территории пустыря напротив здания УМВД, когда мужчина на спецтехнике расчищал территорию под строительство спортобъекта.

По предварительным данным, когда водитель экскаватора проводил земляные работы, ковш наткнулся на что-то твердое – вероятно, бетонный фундамент. «В результате удара ковшом кусок бетона отлетел и угодил в стекло кабины. Водитель получил травму, от которой скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

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