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Кусок бетона убил водителя экскаватора во время работ в Сургуте

В Сургуте во время земляных работ погиб водитель экскаватора

Кусок бетона убил водителя экскаватора во время работ в Сургуте
Фото: pixabay

В Сургуте в ходе проведения земляных работ погиб водитель экскаватора, пишет Sitv.ru. Трагедия произошла сегодня на территории пустыря напротив здания УМВД, когда мужчина на спецтехнике расчищал территорию под строительство спортобъекта.

По предварительным данным, когда водитель экскаватора проводил земляные работы, ковш наткнулся на что-то твердое – вероятно, бетонный фундамент. «В результате удара ковшом кусок бетона отлетел и угодил в стекло кабины. Водитель получил травму, от которой скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Информация уточняется. Официальных комментариев пока не поступало.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 195, комментариев: 0
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