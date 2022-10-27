Плата за детские сады в Сургутском районе выросла до 5000 рублей

В Сургутском районе увеличится плата за государственные детские сады. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на начальницу планово-экономического отдела департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Елену Грабор. По ее словам, увеличение цен связано с ростом стоимости за питание.

Таким образом, плата за присмотр и уход за детьми вырастет на четверть — со 195 до 239 рублей в день. В месяц родителям это обойдется в 5019 рублей. Ранее стоимость составляла 4095.

Новая оплата начнет действовать с момента опубликования постановления администрации Сургутского района. Отмечается, что вместе с этим увеличат компенсация платы за детсад для социально уязвимых семей.