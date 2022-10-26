Ремонт тротуара у сургутской школы №15 завершится к 31 октября

В Сургуте завершается ремонт подъезда к школе №15 по улице Пушкина. На данный момент работы прошли именно по тем участкам тротуара, где наблюдались наиболее сильные повреждения. За 15 миллионов удалось восстановить дорожное полотно и зеленую зону, поставить пешеходные ограждения, организовать переоборудование светофора и доступность для маломобильных групп населения. Полностью ремонт завершат 31 октября.

«Это мой избирательный округ. На ремонт данного тротуара был неоднократный запрос жителей: полотно тротуара было ниже уровня земли, и весной скапливались талые воды. Поэтому потребность в реставрации была колоссальная. Во время ремонтной кампании мы с активными жителями данного микрорайона приезжали и смотрели, как ведутся работы. Замечания были, но незначительные, строители вовремя их исправляли», – рассказал депутат Думы Сургута Сергей Парфенов.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Анны Коршуновой, работы еще завершены не полностью – отремонтировать удалось только самый разрушенный участок. Власти вернутся к тротуару на Пушкина в 2023 году, если позволят средства.

Отмечается, что за 2022 год удалось отремонтировать пешеходные дорожки улицах Профсоюзов и Крылова, а новый участок тротуара появился на Тюменском тракте. Планы по реставрации уже существующих дорог на 2023 год, составлены но их озвучат только в январе.