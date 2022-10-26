Юный рекордсмен по отжиманиям из Сургутского района принял участие в шоу «Пятницы»

11-летний рекордсмен по отжиманиям из поселка Федоровский Сургутского района Ильман Хаджимурадов принял участие в новом выпуске телешоу «Вундеркинды». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

Звездными гостями выпуска стали Екатерина Варнава и Ольга Картункова, которые по правилам шоу должны угадать какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз. Гостьям удалось отгадать талант Ильмана и заработать своей команде 2 тысячи рублей.

Отметим, что в проекте принимают участие дети из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них – юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов.

Ранее Ильман Хаджимурадов поставил мировой рекорд по отжиманиям.