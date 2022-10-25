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Два спорткомлекса в Сургуте могут быть не сданы в срок из-за затянувшейся экспертизы

В Думе Сургута обсудили перспективу строительства спортобъектов по концессии

Два спорткомлекса в Сургуте могут быть не сданы в срок из-за затянувшейся экспертизы
Фото: siapress.ru

Власти Сургута обеспокоены возможным срывом сроков возведения спортобъектов. Как отчитались представители администрации на думском комитете по социальной политике, концессионные соглашения были заключены в марте, однако документы для госэкпертизы были оформлены буквально недавно.

«Мы уже прогнозируем, что спортивный центр в хоззоне и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А могут попасть в красную зону. Мы знаем, что прохождение по экспертизе по факту занимает до шести месяцев, поэтому делаем такие прогнозы», — сообщил начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Дмитрий Колунин.

Заместитель главы Сургута Артем Кириленко добавил, что это не единственные проекты, документы по которым застряли на этапе экспертизы. Под сомнением остается строительство спортобъекта на улице Кукуевицкого. Вице-мэр объяснил заминку большой загруженностью – если ранее проверка проходила в течение 42 дней, то сейчас она занимает полгода.

Народные избранники обратили внимание чиновников на то, что в планах было заключить концессию на строительство шестого объекта по улице Шидловского: «На одном из заседаний комитетов мы говорили о том, что в дальнейшем можно рассмотреть этот вопрос. Сегодня есть понимание, будем мы возводить этот спорткомплекс или нет?» – задала вопрос председатель комитета по социальной политике Думы Сургута Эмилия Трапезникова.

Представители администрации уточнили, что пока не готовы браться за этот проект:

«Мы специально не заключаем это концессионное соглашение, потому что если потребуется увеличение, а оно точно потребуется на пять объектов, то, чтобы их реализовать, возможно, придется использовать деньги, предусмотренные на шестой объект как источник средств», —ответил Артем Кириленко.

1 апреля депутаты приняли решение вернуться к вопросу о возведении спорткомплекса на Шидловского.


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Сегодня в 18:36, просмотров: 57, комментариев: 0
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