Администрация Сургута подвела итоги ремонтной компании в объектах образования

Администрация Сургута отчиталась о проведенной ремонтной кампании в школах и детских садах. Так, за летний период удалось полностью реставрировать дошкольные учреждения «Филиппок», «Лель», гимназию «Лаборатория Салахова».

«У нас заключен договор по всем объектом на общую сумму 242 миллиона на капитальный ремонт в следующих школах – №29, 30», – рассказал в ходе заседания думского комитета по социальной политике директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.

Народные избранники обеспокоились тем, что не все контракты на ресторацию объектов образования были заключены вовремя: «Традиционно, все, что касается ремонтной кампании, мы стараемся вести в двух направлениях: итоги и результаты рабочей группы по отбору объектов на следующий год. В мае, насколько я знаю, в рамках планов по капитальному ремонту был заключен только один контракт. С учетом того, что большая сумма была запланирована, но не все договоры были заключены, повлияет ли это на сроки?» – спросила председатель комитета по социальной политике Думы Сургута Эмилия Трапезникова.

Чиновники отметили, что несмотря на это все сроки сдачи работы были строго регламентированы, а контракты в течение июня-июля были заключены. Часть работ по некоторым объектам планово поделили на два этапа – их закончат в следующем году. По такому принципу, например, будут ремонтировать детский сад «Гусельки»:

«Действительно, с 1 августа приостановлено функционирование здания. Все 497 детей были определены в другие дошкольные учреждения. В данном случае этот процесс сопровождается, все моменты урегулированы», – отчиталась директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Представители администрации также уверили, что угрозы срывов контрактов на данный момент нет и на данном этапе все работы ведутся по плану. На ремонт в 2023 году отобрано два детских сада и три школы.