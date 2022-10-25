В один из старых микрорайонов Сургута провели уличное освещение

В Сургуте на территории микрорайона 16 по заявкам жителей организовано строительство уличного освещения. Горожане с 2020 года жаловались на темноту, но проблему удалось решить только сейчас.

«Проблема является давней, сургутяне обратились к депутату Ренату Айсину и с помощью него был создан проект. Силами города произведены монтажные работы. Протяженность линий освещений составляет 859 метров», – рассказал заместитель директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.

Отметим, что данный микрорайон является одним из старых – здесь также находятся множество объектов соцназначения. Монтаж освещения сделает более безопасным передвижение студентов, школьников, детсадовцев, а также пенсионеров. В общей сложности было установлено 29 опор освещения с энергоэкономичными и яркими лампами. На сегодняшний день проходят проверки, через четыре дня, если не возникнет никаких проблем, монтажники дадут свет.