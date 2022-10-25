Сургутскому водителю грозит 7 лет колонии за ДТП с пенсионеркой

В Сургуте перед судом предстанет местный житель за совершение ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прав у водителя не было, и с места ДТП он скрылся.

ДТП произошло в вечернее время в августе 2022 года. Следствие установило, что водитель Toyota Corolla сбил женщину, которая шла по правому краю проезжей части в попутном направлении. После этого мужчина скрылся с места аварии, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.