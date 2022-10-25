Кубок главы Сургутского района по ММА пройдет в Солнечном 28-29 октября

В центре спортивной подготовки «Атлант» в поселке Солнечный Сургутского района идет подготовка к проведению кубка главы Сургутского района по смешанным единоборства. Турнир по боям ММА посвящен Дню народного единства и будет проходить 28 и 29 октября.

«Администрация Сургутского района стремится находить возможности для проведения таких турниров. Без соревнований спорт не имеет смысла. Тот, кто участвовал в соревнованиях, выходил на ринг и чувствовал вкус победы, понимает важность таких мероприятий», – отметила начальник отдела управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Лариса Касаджик.

Запланировано 10 боев в весовых категориях от 56 кг до 84 кг. В турнире примут участие спортсмены из: Москвы, Челябинска, Сургута, Сургутского района и др.