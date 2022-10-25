Власти Сургута опровергли инцидент с 10-летним мальчиком, которого выгнали из автобуса

В соцсетях стала распространяться информация о 10-летнем мальчике из Сургута, которого якобы выгнали из автобуса №12 за неоплату проезда. В администрации города заявили – это фейк.

Оказалось, что в это время проехаться на автобусе решила группа студентов, которые часто пользуются этим маршрутом. Именно к ним у водителя периодически возникают вопросы, связанные с неоплатой проезда. Подобное повторилось и 21 октября. Часть студентов проезд оплатила, но один юноша, предположительно старше 16 лет, не оплатил за проезд.

«После требования водителя об оплате парень добровольно и самостоятельно вышел из автобуса. По заявлению водителя, при этом никто не требовал от него покинуть автобус. Жалоб по данному факту от родителей студента или других пассажиров официально не поступало», – резюмировали в администрации.