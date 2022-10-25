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Сургутские спортсмены привезли из Москвы россыпь медалей

Спортсмены из Сургута завоевали почти 20 медалей на Кубке России по ВБЕ

Сургутские спортсмены привезли из Москвы россыпь медалей
Фото: Мурад Дибиров / vk.com

Спортсмены из Сургута, участвовавшие в Кубке России и Всероссийских соревнованиях по ВБЕ (дисциплина Вьет Во Дао), привезли домой целую россыпь медалей. Соревнования проходили в Москве 22-23 октября.

«Наш город представляли 25 спортсменов - воспитанники СШОР Югории. И на этих соревнованиях в очередной раз показали, что город Сургут был, есть и будет кузницей Чемпионов», - написал тренер Мурад Дибиров на своей странице в VK.

Сургутские спортсмены завоевали 12 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 117, комментариев: 0
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