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​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги

Прокуратура помогла сургутянину вернуть удержанные приставами деньги

​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги
Фото: pixabay

Житель Сургута обратился в прокуратуру с жалобой на судебных приставов. В ходе проверки выяснилось, что у горожанина в рамках открытого исполнительного производства незаконно удержали деньги.

«Неоднократные обращения жителя города в территориальное отделение судебных приставов остались без удовлетворения», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Сургута внес представление в адрес руководителя УФССП России по ХМАО, потребовав устранить допущенные нарушения. Лишь после этого необоснованно удержанные деньги вернули заявителю в полном объеме.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 352, комментариев: 0
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