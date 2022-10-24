Жителей Сургута предупредили о сильном ветре во вторник

Согласно прогнозам синоптиков, погода во вторник, 25 октября, в Сургуте не изменится. Ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления, связанные с сильным ветром с порывами до 15-17 м/с, говорится в сообщении МКУ «ЕДДС Сургута».

Жителям Сургута рекомендуется соблюдать следующие правила:

Находясь на улице, опасайтесь и обходите поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательней и осторожней на дороге.