Женщина с детьми попала под колеса автомобиля в Сургуте

В Сугуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, сообщает телеграм-канал «К-Информ». ДТП произошло напротив дома Мелик-Карамова, 40.

«По данным К-информ, состояние 33-летней женщины очень тяжелое, она впала в кому. Дети, по сообщению очевидцев, отделались ссадинами. Скорее всего, мама в последний момент успела оттолкнуть детишек, и машина задела их по касательной», — говорится в сообщении.

Ранее в Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими. Травмы получили пешеход и пассажир легкового автомобиля.