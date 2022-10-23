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В Сургуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Женщина с детьми попала под колеса автомобиля в Сургуте

В Сургуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми
Фото: скрин видео / телеграм-канал "К-Информ"

В Сугуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, сообщает телеграм-канал «К-Информ». ДТП произошло напротив дома Мелик-Карамова, 40.

«По данным К-информ, состояние 33-летней женщины очень тяжелое, она впала в кому. Дети, по сообщению очевидцев, отделались ссадинами. Скорее всего, мама в последний момент успела оттолкнуть детишек, и машина задела их по касательной», — говорится в сообщении.

Ранее в Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими. Травмы получили пешеход и пассажир легкового автомобиля.


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Сегодня в 18:09, просмотров: 77, комментариев: 0
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