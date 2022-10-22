В Думе Сургута подвели итоги благоустройства дворовых территорий и рассказали о планах на 2023 год

На заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города подвели итоги благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года». В 2022 году планировалось выполнить ремонт во дворах 31 многоквартирного дома, однако удалось лишь на 26 территориях. В следующем году, власти Сургута планируют благоустроить 15 дворов города.

Всего на ремонт придомовых территорий, при поддержке властей округа и собственников было предусмотрено 228 миллионов рублей на 31 двор. Однако, из-за увеличения стоимости стройматериалов и оборудования, подрядным организациям за эту суммуудалось выполнить работы лишь в 26 придомовых территориях города.

«Санкции влияют на стоимость стройматериалов. Кроме этого, это отражается и на стоимости запчастей для строительной техники. Несмотря на то, что по параллельному импорту запчасти для оборудования все же поставляются. Все это в купе и приводит к тому, что подрядчики не могут уложиться в заявленный бюджет и отказываются», – отметил директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев.

На данный момент, депутаты ведут работу по дополнению списка дворовых территорий для благоустройства в следующем году и вернутся к рассмотрению вопроса весной 2023 года. Власти Сургута составили примерный бюджет на будущие ремонтные работы.

«На сегодняшний день мы понимаем, что в следующем году будет проблема по благоустройству. Пока 15 придомовых территорий. Предварительный размер субсидий, выделенных на данный вид работ – 100 миллионов рублей. Также, ожидаем межбюджетной сверки с округа, если нам подтвердят, то мы, конечно, увеличим количество дворовых территорий», – добавил Кирилл Киселев.