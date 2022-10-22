Чиновники рассказали депутатам об итогах благоустройства общественных территорий города и планах на 2023 год

В Думе Сургута подвели итоги благоустройства общественных территорий города в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года». Это уже сложившаяся практика, когда специалисты администрации в завершении ремонтной компании обсуждают с депутатами ее результаты и обсуждают планы.Всего в этом году, власти города реализовали четыре из шести запланированных объектов. В 2023 году продолжатся работы по завершению строительства сквера около территории Дворца торжеств и парковой зоны в микрорайоне 20А.

В нынешнем году власти Сургута провели большую работу по созданию комфортного городской среды, однако не все работы были закончены, а какие-то и вовсе не были приняты. Также, у некоторых подрядных организаций получился срыв сроков выполнения работ, но как оказалось, причина в поставках и логистике.

«Сроки выполнения работ по объектам по разным причинам переносились. Если говорить про набережную, здесь были изменения в части замены материалов и сыграла сезонность производства работ. Кроме того, в этом году возникали серьезные сложности с поставкой материалов и логистикой этих материалов. Соответственно, это отразилось на изменении стоимости работ. Все эти факторы повлияли на сдвиг сроков и выполнение заданий», – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Александр Коновалов.

В следующем году, без учета завершения строительства сквера около территории Дворца торжеств и парковой зоны в микрорайоне 20А, запланировано еще два объекта — спортивная площадка на Сайме и благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина.

«Большая работа в этом году была сделана в плане благоустройства, поскольку на острие этого вопроса находился весь этот сезон, как и предыдущий. Вы сами видите, что город улучшается. Каждый район города затрагивают работы, нельзя сказать, что они сконцентрированы в одной части. Мы постепенно двигаемся к созданию какого-то единого рекреационно прогулочного пространства, которое объединит в перспективе все парки нашего города. Несомненно, это не может не радовать, даже в сравнении с другими городами», – добавил заместитель председателя постоянного комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города Богдан Гужва.

Следующей весной депутаты и специалисты администрации города вновь соберутся, чтобы сверить часы и окончательно утвердить перечень объектов благоустройства.