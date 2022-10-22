Оплатить долги по алиментам и штрафам сургутянина сподвиг арест машины

Сургутянин не хотел платить алименты ребенку, так как сомневался, что является его отцом. У мужчины накопились долги, однако суд учел данный факт и отменил решение о плате на содержание сына.

Вскоре бывшая жена горожанина также обратилась в суд и предоставила все доказательства, подтверждающие родство мальчика и ее экс-супруга. Пока шли разбирательства, сургутянин успел накопить другие долги – по штрафам за нарушение ГИБДД. Их сумма, вместе с алиментами, составила более 250 тысяч рублей. У мужчины арестовали машину.

«В связи с этим, судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного исполнения – произведен арест автотранспортного средства, принадлежащего должнику. Данная мера воздействия на должников всегда показывала свою эффективность. Так, уже через неделю мужчина погасил имеющиеся у него задолженности перед несовершеннолетним ребенком и бывшей супругой, включая исполнительский сбор, а также перед государством», – сообщили в УФССП по ХМАО.