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Сургутянин не хотел платить алименты сыну, так как сомневался в отцовстве

Оплатить долги по алиментам и штрафам сургутянина сподвиг арест машины

Сургутянин не хотел платить алименты сыну, так как сомневался в отцовстве
Фото: pexels

Сургутянин не хотел платить алименты ребенку, так как сомневался, что является его отцом. У мужчины накопились долги, однако суд учел данный факт и отменил решение о плате на содержание сына.

Вскоре бывшая жена горожанина также обратилась в суд и предоставила все доказательства, подтверждающие родство мальчика и ее экс-супруга. Пока шли разбирательства, сургутянин успел накопить другие долги – по штрафам за нарушение ГИБДД. Их сумма, вместе с алиментами, составила более 250 тысяч рублей. У мужчины арестовали машину.

«В связи с этим, судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного исполнения – произведен арест автотранспортного средства, принадлежащего должнику. Данная мера воздействия на должников всегда показывала свою эффективность. Так, уже через неделю мужчина погасил имеющиеся у него задолженности перед несовершеннолетним ребенком и бывшей супругой, включая исполнительский сбор, а также перед государством», – сообщили в УФССП по ХМАО.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 160, комментариев: 0
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