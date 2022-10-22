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Сургутяне смогут следить за движением автобусов через 2 ГИС

Администрация Сургута и 2ГИС подписали соглашение об актуализации карт

Сургутяне смогут следить за движением автобусов через 2 ГИС
Фото: 2ГИС

Власти Сургута подписали соглашение с 2ГИС – теперь карта города будет более актуализирована. Например, горожане смогут следить за движением автобусов.

«В рамках соглашения мы будем предоставлять населению актуальную социально-значимую информацию. Мы уже сотрудничали с администрацией города в рамках первого соглашения и предоставляли жителям информацию о предприятиях местного значения – это местные товаропроизводители и нестационарные коммерческие объекты. Сейчас это соглашение продлено и расширено», — рассказал региональный управляющий «2ГИС Сургут» Евгений Рыбочкин.

На картах также можно будет найти:

  • нестационарные торговые объекты;
  • производства и места реализации товаров местных производителей;
  • предприятия общественного питания;
  • торговые, деловые и офисные объекты, а также гостиницы;
  • объекты культуры и туристской привлекательности;
  • предприятия и организации систем здравоохранения, образования, связанных с отдыхом и досугом, а также спортивно-оздоровительные учреждения;
  • озелененные территории;
  • остановки общественного транспорта, предприятия и организации пассажирского транспорта и связи;
  • автопарковки и велопарковки.

На сегодняшний день «2ГИС» работают над туристическими слоем. Пользователи могут зайти в приложение и узнать расположение памятников и парков в городе.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 67, комментариев: 0
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