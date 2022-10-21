16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5018   EUR  60,4371  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…

позитивный шаг 39.8%

негативный шаг 21.7%

не знаю 38.6%

Всего голосов: 166

Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…

спокойное 31.5%

тревожное 57.6%

безразличное 9.8%

не знаю 1.1%

другое (в комментариях) 0%

Всего голосов: 184

Комментировать
0
Больше опросов

Таксисты Сургута недовольны низкими тарифами: «Хватит возить по цене автобуса!»

Сургутские таксисты готовят акцию протеста из-за низких тарифов

Таксисты Сургута недовольны низкими тарифами: «Хватит возить по цене автобуса!»
pixabay.com

Таксисты Сургута недовольны условиями труда и готовят акцию протеста. Сбор водителей запланирован на 8 часов утра 25 октября на территории Ледового дворца, сообщается в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Будет встреча с телевидением и обсуждать будем произвол, который творится в Яндексе! С нас кофе и печеньки», – говорится в сообщении.

Больше всего таксисты недовольны низкими тарифами. По их словам, они даже ниже, чем были в 2019 году.

«Хватит возить по цене автобуса! Мы не зарабатываем! Если посчитать, сколько мы тратим на топливо, мойку, ремонты и обслуживание машины, то мы просто прокатываем свое время! На все цены выросли, в том числе продукты и жкх, а мы все так и катаем по 100 р.», - пишут организаторы акции.

Ранее в городах ХМАО уже проходили акции протестов таксистов. В 2019 году забастовку устроили водители Сургута, а весной 2021-го - таксисты Нефтеюганска, напоминает «Вестник Сургутского района». Тогда поводом для недовольства также стали низкие цены на проезд.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 14:26, просмотров: 250, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 1217
  2. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 1045
  3. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 793
  4. В Югре ожидаются снег с дождем и сильный ветер 674
  5. ​Не торгом единым: на что еще готовы пойти продавцы недвижимости ради продажи квартиры 639
  6. В Сургутском районе построят еще одну школу по концессии 638
  7. МТС проведет бесплатные вебинары для представителей вузов, автопарков и крупных корпораций в Сургуте 495
  8. В Сургуте из окна 7 этажа выпал маленький ребенок 461
  9. Буллинг и цветы жизни 373
  10. Главный фестиваль национальных культур Сургута не просто вернулся, но стал еще лучше 293
  1. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3049
  2. В Югре идут новые отправки мобилизованных 2113
  3. Экс-мэра Сургута объявили в розыск украинское МВД 1876
  4. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 1821
  5. ​Самое интересное в Сургутской агломерации – кто в ней окажется главным 1631
  6. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1621
  7. Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам 1606
  8. ​Сургутский проект умного города признан лучшим на федеральном уровне 1555
  9. Власти РФ определили подрядчика, который восстановит Крымский мост 1486
  10. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1408
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 39739
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 19484
  3. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 13533
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 9386
  5. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 7713
  6. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6667
  7. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5786
  8. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5287
  9. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 4274
  10. ​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета 3616

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика