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Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 октября? // АФИША
Фото: siapress.ru

22 октября

Фестиваль «Югракон»

Место проведения: поселок Солнечный, улица Спортвиная, 1. Время: 12:00.

В поселке Солнечный (Сургутский район) вновь состоится знаменитый фэнтезийный фестиваль «Югракон». Главными гостями фестиваля станут актер, исполнивший роль Димы Дубина в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», Александр Сетейкин, комиксист Екатерина Волжина и автор цикла книг «Тайный город» Вадим Панов.

Одно из самых зрелищных событий – дефиле косплееров. Выступления участников будут оценивать жюри, звёзды столичного косплея – Игорь Альварес - Alvey Alvarez, талантливый дефилер и крафтер; Анна Вебер – Nova, мастер по пошиву и крафту; Евгений Васильев – GraysonFin один из самых популярных косплей-моделей в России.

Также для присутствующих выступит тюменская группа Gilead.

Вход свободный. 0+

Органный концерт «Классика и киноклассика»

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00.

Программа концерта:

И. С. Бах Фантазия и фуга до минор

В. Косма Три мелодии из фильма «Высокий блондин в чёрном ботинке»:

  • Dalma
  • Simba
  • Hora fetelor

Из репертуара оркестра Поля Мориа:

  • «Прости меня за мой каприз»
  • «El bimbo»
  • «Под музыку Вивальди»
  • «Жаворонок»
  • «Менуэт»
  • «Alla Figaro»

Из репертуара оркестра Джеймса Ласта:

  • Фолк-баллада The House of rising sun
  • К. Франсуа My way
  • Полёт кондора
  • Дж. Ласт Одинокий пастух
  • Р. Клайдерман Баллада для Аделины
  • Э. Морриконе Мелодия из фильма "Профессионал"
  • И. С. Бах Фантазия и фуга до минор

Исполняют:

Мария Блажевич/орган, Томск

Александр Грицко/флейта Пана, Сургут

Бронирование мест обязательно по телефону 8 (905) 826-85-21 (смс, мессенджеры). Рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 500 рублей. 0+

Осенний Fest

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 16:00.

На «Осеннем фестивале» жители и гости города смогут создать неповторимое осеннее настроение, принять участие в тематических сезонных воркшопах, послушать живую музыку в исполнении Натальи Борисовой, Кристины Весны, Глеба Дзюбы, Евгения Федулова и Розы Карим.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

23 октября

Мастер-класс «Фитодизайн»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Каждый участник сможет ощутить себя дизайнером. В процессе мастер-класса дети и взрослые изготовят авторскую закладку для книг, украсив её цветами, травами и листьями.

Проявите свои фантазию и талант!

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+

Трансляция спектакля «В поисках птицы счастья»

Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка». Время: 12:00

Это чудесная сказка-фантазия о приключениях мальчика Тильтиля и девочки Митиль.

В ночь под Рождество ребят посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна, она давно не встает с кровати, все время грустит, но продолжает верить в счастье! Дети отправляются в опасное путешествие, чтобы найти Синюю Птицу, которая сможет исцелить девочку.

Сложные испытания настигнут брата и сестру на пути к заветной цели: из раза в раз Берилюна будет принимать образ то доброй, то злой Феи. Но благодаря помощи стихий: ветра, воды, огня и земли ребята легко справятся со всеми препятствиями.

Спешите на поиски вместе с нашими героями и погрузитесь в удивительную атмосферу неизведанного мира: откройте все таинственные двери в Царстве ночи, отыщите след птицы в Царстве воспоминаний, попробуйте выбраться из сказочного Черного леса, познайте две стороны блаженства и радости в Волшебных садах.

Но запомните! Птицу Счастья нельзя посадить в клетку и удерживать силой. Она нужна всем, чтобы научиться видеть радость в простых вещах, которые нас окружают: в чистом небе, звездах, весеннем дожде и любви близких людей.

Цена билета: бесплатно. 6+

Мастер-класс «Ветер с моря дул…»


Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию морского пейзажа.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+


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Сегодня в 12:30, просмотров: 66, комментариев: 0
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