В Сургуте работает центр адаптации иностранных граждан

Сургут, как и другие города Югры, проводит включение иностранных граждан в общество на системном уровне. С этой целью 31 марта 2022 года был торжественно открыт Центра социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

В этот день местная администрация, представители правоохранительных органов, общественности, национально-культурных автономий и средств массовой информации подписаны соглашения с несколькими ключевыми структурами, от которых зависит благополучие как россиян, так и приезжающих в нашу страну людей. Среди них: Сургутский центр занятости населения, Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения, а также Пенсионный фонд ХМАО-Югры. Также на старте своей работы Центр адаптации иностранных граждан заключил соглашения с несколькими национально культурными автономиями – таджикской, киргизской, азербайджанской, узбекской, казахской и армянской.

Как понятно из названия, задача Центра – организовать социальную и культурную адаптацию мигрантов и их интеграцию в российское общество. Для этого учреждение проводит занятия по русскому языку как иностранному, обучает истории России, помогает в оформлении различных разрешительных документов, разъясняет мигрантам местные законы, учат пользоваться «Госуслугами» и другими сервисами нашей страны. Приехавшие в Сургут иностранные граждане также могут пройти медицинское освидетельствование, прописанное в законах Югры, прямо на базе этого Центра.

Прием по всем правовым, социальных и прочим вопросам организован по принципу «единого окна». При этом цены на эти услуги либо значительно ниже рыночных, либо вообще бесплатны – благодаря субсидированию из городского бюджета. С момента открытия Центр посетило более 1000 мигрантов с различными волнующими их вопросами.

«В Центре социальной адаптации атмосфера располагает к нормальному общению, иностранцы чувствуют себя комфортно. Здесь к ним нет предвзятого отношения, а специалисты готовы решить массу проблем, с которыми им приходится сталкиваться повседневно. Такая позитивная обстановка располагает к тому, что приезжие даже начинают проявлять интерес к изучению русского языка и культуры, не говоря уже о законах», – рассказали «НГ» в этом учреждении.

У этого проекта есть и сугубо практические цели – в частности, снижение количества преступлений, которые совершают в нашем городе и округе иностранные граждане. «Наша задача – организовать здесь такой процесс, создать такие условия, чтобы было комфортно прежде всего местному населению при общении с приезжими. Приезжие у нас разных совершенно взглядов, жизненных устоев, придерживаются своих традиций, норм поведения, и мы считаем, что вот этот центр он как раз будет решать эту задачу. Планируем заключить соглашение с УМВД округа по предоставлению государственных услуг, которое станет гарантом по коррупциогенному фактору и приведет к снижению числа правонарушений в миграционной среде», – отметил начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Дмитрий Печенкин.

Этот проект получил идеологическую поддержку и со стороны автономного округа. Сургут – экономическая столица Югры, поэтому сюда съезжается наибольшее количество мигрантов. Только за последние три года их прибыло более 50 тысяч– и это при условии, что поток снизился из-за пандемии. Ожидается, что сургутский центр адаптации на «проектной мощности» сможет принимать ежемесячно около трех тысяч посетителей.

«Центр направлен на оказание услуг иностранным гражданам по оформлению документов для осуществления трудовой деятельности. Самые крупные миграционные процессы на территории округа проходят именно здесь. Поэтому максимальное обеспечение возможность трудоустроиться, заключить трудовой договор, осуществлять трудовую деятельность на благо города и округа и есть цель создания этого учреждения. Все для того, чтобы оказание услуг было более цивилизованным, качественным для пребывающих иностранных граждан», – сказал по этому поводу заместитель директора департамента внутренней политики Югры Сергей Пишуков. Между тем в администрации Сургута прорабатывают как расширение спектра услуг существующего Центра, так и создание других аналогичных структур в городе.

Любопытно, что Центр адаптации мигрантов – плод сотрудничества власти и общественников. С предложением о его создании вышли активисты армянского национально-культурного центра «Арарат». «Я активно занимаюсь общественной деятельностью последние семь лет. По опыту знаю, что все приезжие сталкиваются с рядом сложностей, – рассказал руководитель центра социальной адаптации мигрантов Карен Степанян. – И это примерно одинаковые ситуации. Нужно оформить документы, получить регистрацию, право на работу, пройти медкомиссию, понять, какие законы и правила, касающиеся мигрантов, существуют на территории России. Я много раз помогал землякам решить все эти вопросы. И это стало причиной того, почему решил создать центр для адаптации мигрантов в Сургуте.

Для меня Сургут уже давно стал родным городом, здесь очень доброжелательные люди и здесь всегда с пониманием относились к приезжим. Очень важно сохранить все то, что за много лет удалось сделать властям и общественникам. Город у нас всегда был и остается многонациональным и дружным».

При поддержке администрации Сургута